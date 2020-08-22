Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs belirtileri hissetmesi nedeniyle yapılan PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun, karantina altına alındığı belirtildi.

24 Ağustos Pazartesi günü başlaması planlanan Afyon kampı da ileri bir tarihe alınırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

DHA