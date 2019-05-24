Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Şehir de bu mücadeleyi beklerken, kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursaspor, diğer yandan da Göztepe'nin MKE Ankaragücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

ERTUĞRUL-CHEDJOU İKİLİSİ İLK KEZ YOK

Teknik Direktör Mesut Bakkal, bu zorlu randevu öncesinde zorunlu rotasyona gidecek. Göztepe karşısında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve takımdan ayrılan Allano Lima maçta forma giyemeyecek. Sezonun genelinde sağ bek pozisyonunda forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden olan Barış Yardımcı'nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Mesut Bakkal'ı düşündürüyor. Yeşil beyazlı ekip, ilk kez bu oyuncularından aynı maçta verim alamayacak.

BAKKAL, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Savunma tandemini oluşturan ve sezonun genelinde birlikte oynayan Ertuğrul-Chedjou ikilisinin bu kritik randevuda forma giyemeyecek olması, teknik heyeti alternatif isimlere itti. Sezon başında takıma katılan ancak ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Santiago Vergini'nin 11 maç aradan sonra forma giymesi bekleniyor. Bu mevki için geriye tek bir oyuncu, 22 yaşındaki Furkan Emre Ünver kalıyor. Genç oyuncu bu sezon ise ligde hiç süre alamadı.

LIMA'NIN YERİNE YUSUF ERDOĞAN

Mesut Bakkal'ın bir başka alternatifi ise bir başka pozisyondaki oyuncuya, savunmanın tandeminde görev vermek olacak. Takıma veda eden Allano Lima'nın yerine ise Yusuf Erdoğan'ın şans bulması bekleniyor. Göztepe karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve yeşil beyazlı ekibin hücumlarında etkin rol alan Yusuf, böylelikle iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'e dönecek. Gole ihtiyacı olan Bursaspor'da Mesut Bakkal'ın Umut Nayir ve Diafra Sakho ikilisine ileri uçta görev verebileceği de gelen bilgiler arasında.

DHA



