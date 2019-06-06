Bursaspor’da büyük düşüş!

Genelini yabancıların oluşturduğu 9 oyuncu, Yeşil-Beyazlı ekipte ilk olarak forma giydiği gündeki piyasa değerinde düşüş yaşadı. En çarpıcı düşüş büyük umutlarla kadroya dahil edilen Diafra Sakho’da görüldü. Bursaspor formasını ilk giydiği dönemde 5 milyon Euro olan Sakho’nun değeri bugün 3 milyon Euro’ya geriledi. 10 Eylül 2017’de ilk kez Bursaspor formasını giyen Yusuf Erdoğan’ın değeri ise 3 milyon Euro’dan 1.25 milyon Euro’ya kadar düştü. Benzer durumlar; Jires Kembo, Santiago Vergini, Henri Saivet, Stephane Badji, Aurelien Chedjou, Jani Atanasov ve Onur Atasayar da da görüldü. Bu oyuncular, sezonun kaybedenleri olarak dikkat çekti.