Sezona büyük umutlarla başlamasına karşın hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından Bursaspor düşüşe geçti. Son 3 maçtır sahadan puansız ayrılan yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında küme düşme hattına doğru gerilerken, özellikle ligin ikinci yarısında ortaya konan futbol da camianın tepkisini çekti. Ligde son 9 maçtır kazanamayan ve iç sahada oynadığı maçlarında da zorlanan Samet Aybaba'nın öğrencileri, son olarak da lider Medipol Başakşehir'e 3-0 kaybetti.

DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Ligdeki son galibiyetini 14'üncü haftada sahasında oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alan Bursaspor, böylelikle puanını 19'a yükselterek haftayı 10'uncu sırada tamamlamıştı. Ancak sonraki 9 haftada üç puana hasret kalan yeşil beyazlılar, kayıplar ile birlikte ateş hattına doğru geriledi. 23'üncü hafta sonunda 24 puanla 16'ncı sıraya düşen Bursaspor, 9 hafta önce lider ile arasında 11 puan fark bulunurken, şimdi bu fark da 27'ye kadar yükseldi.

GALİBİYET ÖZLEMİ 25 MAÇA ÇIKTI

Bursaspor'un Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı talihsizliği de devam etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı son 25 maçtan galibiyet çıkaramayan yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 18'ini kaybetti, 7 kez de berabere kaldı. Bunun yanı sıra yeşil beyazlıların İstanbul'da kazanamama serisi de sürdü. Yeşil beyazlıların bu maçın ardından İstanbul'daki galibiyet hasreti de 13 maça çıktı.

OYUNCULAR DA ÜZGÜN

Yeşil beyazlı oyuncular ise Medipol Başakşehir'i değerlendirirken, tüm oyuncuların yaşanan mağlubiyetten ötürü mutsuz oldukları görüldü. Konuşmanın kolay olmadığını söyleyen Stephane Badji, "Zor bir durumdayız. Çalışmaya geri dönmeliyiz. Bu durumdan çıkacak olan da biziz. Takımız biz, kolektif bir oyun oynuyoruz. Birçok pozisyona girdik ama Başakşehir daha verimli oynadı. Yakaladığımız şansları değerlendiremedik" dedi. Umut Meraş ise, "Kazanmak için geldik maalesef olmadı. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bir türlü gol atamıyoruz. Gol atamayınca da küçük hatalardan gol yiyoruz. Camia olarak çalışarak kötü gidişatı değiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)