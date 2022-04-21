Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bursaspor ’da kadro dışı bırakılan Thievy Bifouma teknik heyet ve yönetim tasarından affedildi. Kongolu futbolcu yanlış anlaşılmadan dolayı bir sorun yaşandığını ve takıma geri döndüğünü açıkladı. Yeşil Beyazlı ekipten de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir.

Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.





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