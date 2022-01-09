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Bursaspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Adanaspor maçı sonrası vakit kaybetmeden Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

09 Ocak 2022, Pazar 14:46 Son Güncelleme:
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Bursaspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım ısınma koşularının ardından pas çalışmaları yaptı.

Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı. Dün oynanan Adanaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarını izinli geçirecek.

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