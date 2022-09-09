Bursaspor’da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig'in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

BURSA (İHA)