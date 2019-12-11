Dün yönetim kurulu bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirilmesi sonrasında Koşukavak ve ekibiyle yola devam kararı alındı. Devre arasına kadar kalan maçlardan alınacak sonuca göre hareket edileceği ifade edildi. Yalçın koşukavak’ın, Giresun yenilgisinin ardından başkan Mesut Mestan’la görüşerek görevinde ayrılabileceğini söylediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili yönetimin resmi bir açıklama yapacağı vurgulandı.