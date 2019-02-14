Bursaspor’da Auspex ile yollar ayrıldı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde oynadığı sekiz karşılaşmanın sekizini de kaybeden ve ligin son sırasında bulunan Bursaspor, 5. hafta öncesinde kadrosunda hareketli saatler yaşıyor.

14 Şubat 2019, Perşembe 12:51
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Bursaspor’da Auspex ile yollar ayrıldı

Bursaspor resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Salih “Auspex” Kızıldağ ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bir dönem koç olarak da sahnede yer alan Auspex, 2019 Sezonu itibarıyla oyuncu olarak yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olmuş ve oyunculuk kariyerine devam etme kararı almıştı.

Auspex’in Bursaspor karnesi nasıl?

Bursaspor ile 8 karşılaşmaya çıkan Auspex, bu karşılaşmalarda 2 kez Rakan, 2 kezse Braum ile oynadı. Kalan dört karşılaşmada farklı şampiyonlar tercih eden oyuncu; Morgana, Thresh, Jarvan IV ve Gragas ile Espor Sahnesi’nde yerini aldı. Auspex’in bu sekiz şampiyon arasında en yüksek KDA’yı tutturduğu isim, 2,1 ile Morgana olarak öne çıkıyor.

Harita görüşü skoru konusunda dakika başına 2,23’lük bir sayı tutturan Auspex, oynadığı karşılaşmalarda ortalama bir dakikada 1,13 totem koydu. (Playerbros)

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