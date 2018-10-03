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Bursaspor’da Aurelien Chedjou ve Tunay Torun takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:51
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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.

Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun takımdan ayrı çalışırken, Henri Saivet’in tedavisine devam edildi.

Bursaspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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