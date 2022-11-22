TFF 2. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor , akşamsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil Beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.



























