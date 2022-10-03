TFF 2. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale yaptı. Yarın sabah saatlerinde yola çıkacak olan Bursaspor, son antrenmanı Ankara'da yapacak.