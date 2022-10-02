Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale yaptı. Dün oynanan Esenler Erokspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.