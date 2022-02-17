Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)