TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.