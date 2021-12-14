Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

İHA