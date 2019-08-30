Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'da bugün gerçekleşen imza töreni sonrasında bir grup taraftar kapıda oyuncuları beklerken, genç oyuncu Ali Akman taraftarın yanına gelerek imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.

Bursaspor 8 oyuncu ile sözleşme imzalarken, yeşil beyazlı taraftarlar imza törenine akın etti. Törenin sona ermesinin ardından tesis girişlerinde bir grup taraftar ise futbolcuları bekledi. Bursaspor'un Akhisarspor'a karşı elde ettiği galibiyette attığı golle payı bulunan 17 yaşındaki Ali Akman ise, tesis girişine gelerek taraftar ile bir araya geldi. Sıcağın altında bekleyen taraftara imza dağıtan Ali Akman, sevgi gösterileri eşliği altında fotoğraf çektirdi. Bursaspor taraftarı ise genç oyuncuya tezahüratlarda bulundu.

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