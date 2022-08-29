Bursaspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

BURSA (İHA)