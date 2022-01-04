Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Genç teknik adamın da bu bölümde sık sık notlar aldığı gözlendi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

İHA