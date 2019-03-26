Bursaspor’da 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 sezonunun bitimine 8 maç kalırken, kulüpler bir yandan ligde mücadelelerini gösteriyor, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Ateş hattının hemen üzerinde yer alan Bursaspor’u ise kritik günler bekliyor. Bir an önce puanları toplayarak ligde rahat nefes almak isteyen yeşil beyazlılar, sezon bitiminin ardından kongreye gidecek. Olağanüstü Genel Kurul’un henüz tam tarihi açıklanmamış olsa da, yeşil beyazlı yönetim daha önce yaptığı duyuruda kongreyi mayıs ayında yapacaklarını ifade etmişti.

6 OYUNCU KİRALIK

Kadro bazında ise mevcut kadro içerisinde 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Medipol Başakşehir’den sezon başı kiralanan Tunay Torun ve Aurelien Chedjou, Newcastle United’tan kiralanan Henri Saivet, Rennes’den kiralanan Diafra Sakho ve Beşiktaş’tan kiralanan Umut Nayir’in 1 yıllık kiralık sözleşmeleri haziran ayında sona erecek. Bu isimlerin yanı sıra Estoril’den 1 yıllığına kiralanan Allano Lima’nın sözleşmesinde de opsiyon maddesi bulunuyor. Yeşil beyazlı kulüp bu maddeyi kullandığı takdirde Brezilyalı oyuncu gelecek sezon yeniden Bursaspor forması giyecek.

LATOVLEVICI İLE UZATILMASI BEKLENİYOR

Jires Kembo, Iasmin Latovlevici ve Furkan Soyalp’in de sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Jires’i gözden çıkaran yeşil beyazlı kulüp, bu oyuncu ile sezon sonu resmen yollarını ayıracak. Furkan içinse teknik heyetin raporu beklenecek. Iasmin Latovlevici ile de sezon başında 1+1’lik bir sözleşme imzalanırken, yeşil beyazlı kulüp dilediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncu ile yola devam edecek.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)