Bursaspor’a yeni yıllar uğurlu geliyor

Bursaspor, yeni yılın ilk maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. TFF 1. Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’yle saat 13.30’da karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, 8 sezon sonra ilk kez, yeni yılı deplasmanda karşılayacak. 2020’ye, Karagümrük’ü 2-1 yenerek başlayan Bursaspor, bir önceki sene de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 2010-2020 yılları arasına bakıldığında toplam 11 kez yeni yılın ilk maçına çıkan yeşil-beyazlı takım, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Bursaspor, bu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Bursaspor'un yeni yılın ilk maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

2020 - Bursaspor:2 - Karagümrük: 1

2019 - Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2018 - Bursaspor: 0 - Başakşehir: 3

2017 - Bursaspor: 1 - Trabzonspo: 2

2016 - Bursaspor: 4 - Trabzonspor: 2

2015 - Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 1

2014 - Bursaspor: 3 - Eskişehirspor: 1

2013 - Bursaspor: 2 - Kayserispor: 1

2012 - Kayserispor: 0 - Bursaspor: 2

2011 - Konyaspor: 0 - Bursaspor: 0

2010 - Bursaspor: 3 - Eskişehirspor: 1

İHA