Bursaspor ’da 2022-2023 sezonu forma sırt sponsorluğunu Atış Şirketler Grubu'nun sağlık alanında faaliyet gösterecek markası Meditown üstlenecek. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk programında konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursaspor için verilen mücadeleye tüm Bursa’nın şahitlik ettiğine dikkati çekerek, "Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu’nun sağlık alanındaki yeni markası Meditown, bu sezon kulübümüzün forma sırt sponsorluğunu üstlendi. Kulübümüz için gösterilen gayrete verilen bu desteğin önemi büyük. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış ise 2018-2019 sezonunda şort sponsoru olarak Bursaspor'un yanında olduklarını hatırlatarak, böylesine önemli bir dönemde Bursaspor'a destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Meditown’un Bursa’dan doğan ve ulusal alanda büyüyen bir marka olduğuna dikkati çeken Atış, “Bursa’nın bir markası olarak şehrimizin takımı, gönüllerde taht kurmuş Bursaspor'umuza destek olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bursasporumuzun, markamızla arkasındayız, gücümüzle her zaman yanındayız” diye konuştu.