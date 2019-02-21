Sıkıntılı bir dönemden geçen Bursaspor’da Sakho sevinci yaşanıyor... Tedavi için gittiği ülkesinden dönen başarılı forvet takımla birlikte çalışıyor.

Sağlık raporları kusursuz olan Sakho’nun lider Başakşehir’le deplasmanda oynanacak maça yetişebileceği öğrenildi.

Sakatlığı düzelen yıldız oyuncu hakkında konuşan teknik direktör Samet Aybaba, “Sakho döndü, çalışmalarına başladı. Biraz eksiği var tabii ki ama forvetteki yerini alacaktır. Shehu biraz düzeldi, onun da oynama ihtimali yükseldi. Elimizdeki mevcut oyuncuların en iyi durumda olanlarını doğru planlayarak bu maçta oynatacağız” dedi.