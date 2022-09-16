Bursaspor’a PFDK’dan ceza

Batman Petrolspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen Bursaspor , toplamda 30 bin TL para cezasına çaptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 10.09.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-Batman Petrolspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16 bin TL para cezası ile ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

BURSA (İHA)