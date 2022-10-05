Bursaspor 'a kötü haber... Yeşil Beyazlı kulübe Luka Capan davasından dolayı 2 dönem transfer yasağı geldiği açıklandı. Transfer yasağı sonrası Bursaspor yetkilileri CAS'a başvurduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama

Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır.







