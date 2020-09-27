Bursaspor'a bir darbe de Giresunspor'dan
İlk hafta evinde öne geçtiği maçta Adana Demirspor’a kaybeden Bursaspor, Giresunspor karşısında da aynı sonu yaşadı. Burak Kapacak’ın golüne Sadi ve Eren karşılık verdi. Bursa 3. haftada 2. kez kaybetti, Giresun ilk galibiyetini aldı.
Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da Süper Lig parolası ile giren Bursaspor, evinde Giresunspor'u ağırladı. Adana Demir yenilgisi sonrasında geçen hafta İzmir'de Altınordu'yu geçen Yeşil-Beyazlılar, maça hızlı başladı. Henüz 16. dakikada Burak Kapacak, takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı: 1-0. İlk devrenin son anlarına doğru bastıran konuk ekip, Sadi Karaduman ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi ikinci yarıda da etkisizdi.
Eren Tozlu galibiyeti getirdi
Giresunspor'un, Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Eren Tozlu, 57'de takımını 2-1 öne geçirdi. Transfer tahtası halen kapalı olan Timsah, kalan sürede baskı kurmaya çalışsa da bir hayli etkisiz kaldı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Bursaspor, henüz 3. haftada zirvenin tam 4 puan gerisinde yer aldı. Karadeniz ekibi ise bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.