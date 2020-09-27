Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da Süper Lig parolası ile giren Bursaspor, evinde Giresunspor'u ağırladı. Adana Demir yenilgisi sonrasında geçen hafta İzmir'de Altınordu'yu geçen Yeşil-Beyazlılar, maça hızlı başladı. Henüz 16. dakikada Burak Kapacak, takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı: 1-0. İlk devrenin son anlarına doğru bastıran konuk ekip, Sadi Karaduman ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi ikinci yarıda da etkisizdi.

Eren Tozlu galibiyeti getirdi

Giresunspor'un, Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Eren Tozlu, 57'de takımını 2-1 öne geçirdi. Transfer tahtası halen kapalı olan Timsah, kalan sürede baskı kurmaya çalışsa da bir hayli etkisiz kaldı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Bursaspor, henüz 3. haftada zirvenin tam 4 puan gerisinde yer aldı. Karadeniz ekibi ise bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.