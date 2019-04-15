Bursaspor zorlu süreçte

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, Bursaspor kalan müsabakalarda alt sıralardaki rakipleriyle karşılaşacak.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:36
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Bursaspor zorlu süreçte

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, Bursaspor kalan müsabakalarda alt sıralardaki rakipleriyle karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de kendi kaderini adeta kendisi çizecek. Son 2 sezonda son anda ligde kalan yeşil-beyazlılar, bu sene geçen yılları arattı. Ligde 6 müsabakası kalan Timsah, rakipleriyle zor maçlara çıkacak. İlk olarak Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Ardından çok kritik Erzurumspor ve Antalyaspor deplasmanlarına çıkacak olan yeşil-beyazlılar, Göztepe ile karşılaştıktan sonra son hafta Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor bu süreçte, kendi sıralamasının altında yer alan Akhisarspor, Erzurumspor ve Göztepe ile zorlu müsabakalar oynayacak. Ayrıca Timsah'ın kalan son 6 maçının 4'ü deplasman karşılaşması olacak.

Evinde de galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor, evinde oynadığı maçlarda da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar evinde oynadığı son 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Bursaspor, sahasındaki 15 lig maçında sadece 18 puan toplayabildi. Böylelikle yeşil-beyazlılar, ligin sahasında en kötü performans gösteren ekipleri arasında yer aldı.

Bursaspor, ligin 28. haftası itibariyle topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

İHA

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