Bursaspor, zirve yarışını sürdürmek istiyor

TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 21’inci hafta karşılaşmasında Ankara’da Osmanlıspor ile kozlarını paylaşacak. Osmanlı Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçta Alper Çetin düdük çalacak. Çetin’in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Cem Özbay yapacak. Bursaspor haftaya 33 puanla 3’üncü sırada girerken, Ankara temsilcisi ise haftaya 17 puanla 16’ncı basamakta girdi. Yurdun dört bir yanını etkisi altına alınan soğuk havanın etkisi Ankara’da da görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yarın Ankara’da hafif kar yağışı ve hava sıcaklığının da -7 dereceyi bulması bekleniyor.

ONUR VE SERDAR FORMA GİYEMEYECEK

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi son oynanan Eskişehirspor maçındaki mağlubiyetle son bulan Bursaspor, Ankara’da kazanarak puan kaybını telafi etmek istiyor. Ligdeki son 6 deplasman maçında yalnızca bir kez kaybeden ve 3 kez kazanıp, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaşan Bursa temsilcisinde eksik oyuncular bulunuyor. Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Onur Atasayar ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Özkan, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Osmanlıspor’da ise eksik bulunmuyor.

OSMANLISPOR İSTİKRARSIZ

Ligin ilk yarısında dilediği sonuçları alamamasının ardından teknik adam değişikliğine giden Osmanlıspor, istikrarlı bir grafik sergilemedi. Ligde oynadığı son 11 maçında yalnızca bir kez kazanan Ankara temsilcisi, İsmet Başdemir yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada bir galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son olarak Adanaspor deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Ankara ekibi, kendi evinde de 4 maçtır kazanamıyor.

17. RANDEVU

İki ekip bugüne kadar Süper Lig, 1’inci Lig ve Türkiye Kupası kulvarlarında olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 5’ini Bursa temsilcisi kazanırken, Osmanlıspor da 4 maçta galibiyet elde etti, geride kalan 7 randevuda ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. İki ekibin Ankara’daki maçlarına bakıldığında ise galibiyetlerde eşitlik söz konusu. Her iki takım da ikişer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, diğer 4 karşılaşmada da beraberlik alındı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı ise ev sahibi, 3-1’lik skorla kazandı.

SELEZNOV DÖNÜYOR

İki ekibin de bu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor’un en golcü ismi Yevgen Seleznov, Eskişehirspor karşısında kart cezasını tamamladı ve bu maçta forma giyebilecek. Ligdeki 14 maçta 6 gol 1 asist ile oynayan Seleznov, sezon genelinde ise 898 dakika süre aldı ve 9 gol, 2 asist kaydetti. Ayrıca Kubilay Kanatsızkuş’un da 5 golü bulunuyor. Osmanlıspor’da ise Mertan Öztürk 6 gol ile takımın en golcü oyuncusu olurken, Beykan Şimşek’in de 4 golü bulunuyor.

DHA