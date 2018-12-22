Spor Toto Süper Lig'de 16 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10. sırada bulanan Bursaspor 17. hafta maçında zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor rakibini yenerek ilk yarıyı en iyi yerde tamamlamanın peşinde. 28 puanla 2. sırada bulunan Yeni Malatyaspor ise zirve yarışını sürdürmek için deplasmanda kazanmak istiyor.

Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bursaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Bursaspor: Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul (Vergini), Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Yeni Malatyaspor: Fernolle, Rahman, Mina, Murat Akça, Chebake, Muniru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

Ev sahibi takımda Sakho, Shehu ve Furkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise Dia sakat, Sadık ise cezası nedeniyle oynamayacak.

Bursaspor - Yeni Malatyaspor bilet fiyatları...

Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL, 1. Kategori: 150,00 TL, 2. Kategori: 125,00 TL, 3. Kategori: 60,00 TL, 4. Kategori: 50,00 TL, 5. Kategori: 25,00 TL, 6. Kategori: 25,00 TL, Misafir: 32,50 TL



