Bursaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 16 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10. sırada bulanan Bursaspor 17. hafta maçında zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bursaspor rakibini yenerek ilk yarıyı en iyi yerde tamamlamanın peşinde. 28 puanla 2. sırada bulunan Yeni Malatyaspor ise zirve yarışını sürdürmek için deplasmanda kazanmak istiyor.

MAÇ NAŞLADI...

Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Barış, Vergini, Chedjou, Umut, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Fabian, Issam, Murat A., Mina, Erkan, Murat Y., Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Eren.

Bursaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bursaspor - Yeni Malatyaspor bilet fiyatları...

Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL, 1. Kategori: 150,00 TL, 2. Kategori: 125,00 TL, 3. Kategori: 60,00 TL, 4. Kategori: 50,00 TL, 5. Kategori: 25,00 TL, 6. Kategori: 25,00 TL, Misafir: 32,50 TL



