Bursaspor, Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor, Mesut Bakkal'ın istafasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kısa bir süre içerisinde doldurmaya hazırlanıyor. Bir süredir Yalçın Koşukavak ile görüşme hâlinde olan Yeşil Beyazlı yönetim, 46 yaşındaki hocayla iki yıllık anlaşma sağladı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran Koşukavak ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. İstanbulspor’da çalıştığı dönemde önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Koşukavak, 2014'ten bu yana Spor Toto 1. Lig'de görev yapıyordu.

Ömer Necati ALBAYRAK / Fanatik Özel