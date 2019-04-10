Spor Toto Süper Lig'de 27'nci haftanın perdesi Bursaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla açılacak. Ligde şiddetle puanlara ihtiyaç duyan iki ekibin Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zorlu randevusunun ise bir başka önemi bulunuyor. Her iki takım da altyapılarının güçlü olması ve yetiştirdiği oyuncular ile ön plana çıkarken özellikle bu sezon şans verdiği genç ve yerli futbolcular ile de takdir topluyor.

EN FAZLA LİGDE YERLİ OYNATAN İKİ KULÜP

Ligde şu ana dek geride kalan süreçte Bursaspor 16 yerli oyuncuya şans verirken, aynı zamanda ligin de en fazla yerli oyuncuları oynatan kulübü oldu. Yeşil beyazlıları ise, 12 Nisan Cuma günü sahasında ağırlayacağı rakibi Trabzonspor takip ediyor. Bordo mavili ekip de ligde şu ana dek 15 yerli oyuncu oynattı. Ayrıca iki takım da ligde en az yabancı oynatan ekiplerden biri. Bursaspor 10, Trabzonspor ise 11 yabancıya ligde şans verdi.

GENÇLERE DEĞER VERİYORLAR

23 yaş ve 23 yaş altı yerli oyuncularda da iki ekibin zirvedeki yerleri göze çarpıyor. Bursaspor, bu sezon ligde söz konusu yaş grubuna sahip 9 oyuncusunu oynattı. Bursaspor'u bu alanda takip eden Trabzonspor ise, bu yaş grubundan 7 yerli oyuncusunu bu sezon sahaya sürdü. Böylelikle iki takım da ligde en fazla genç ve yerli oynatan kulüpler oldu.

KADROLARI ALTYAPILARINDAN KURULU

Bursaspor ile Trabzonspor, yerlilerini ise altyapılarından oluşturdu. Trabzonspor futbol okullarında eğitim görerek A Takım'a yükselen 10 oyuncuyu, Bursaspor ise bu noktada 7 oyuncuyu ligde oynattı. Trabzonspor'da bu isimler Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş; Bursaspor'da ise Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Okan Kocuk, Furkan Soyalp oldu.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)