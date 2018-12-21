Spor Toto Süper Lig’de 16 maç geride kalırken, ilk yarının son haftasında Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ağırlayacak.

Her iki ekip de devreyi galibiyetle noktalamak isterken, transferlerdeki başarılarıyla da ön plana çıkıyor. Bu sezon iki takım da kadrosunu büyük ölçüde yenilerken, şu ana dek ligde gol katkısının çok önemli bir kısmını yeni transferlerinden aldı. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transferler lige 14’er gol kaydederek takımına fayda sağladı.

Bursaspor’da Aytaç Kara (3), Iasmin Latovlevici (3), Umut Meraş (2), Umut Nayir (2), Diafra Sakho (2), Allano Lima (1) ve altyapıdan A Takım’a yükselen Ramazan Keskin (1) rakip fileleri sarsan yeni isimler oldu. Böylelikle yeşil beyazlıların 16 golünün 14’üne yeni transferler imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor’da ise 25 golün 14’ünü yeni transferler kaydederken; bu oyuncular Danijel Aleksic (7), Guilherme (3), Mitchell Donald (3) ve Ömer Şişmanoğlu (1) oldu.

DHA