Göztepe, kendi sahasında Ankaragücü’nü Alpaslan Öztürk ve Deniz Kadah’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve sezonu 38 puanla 15. sırada tamamladı.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Erzurumspor deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi ama bu sonuç kümede kalmalarına yetmedi.

Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Akhisarspor'un ardından lige veda eden diğer takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor oldu.

Bursaspor, son haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen Erzurumspor ve Akhisarspor ile birlikte küme düşen 3. takım oldu.

2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.