Bursaspor ve Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti
Akhisarspor’un ardından Süper lig’e veda edecek 2 takım bugün belli oldu. Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu 38 puanla 15. sırada tamamladı. Bursaspor ve Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
Göztepe, kendi sahasında Ankaragücü’nü Alpaslan Öztürk ve Deniz Kadah’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve sezonu 38 puanla 15. sırada tamamladı.
Erzurumspor deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi ama bu sonuç kümede kalmalarına yetmedi.
Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Akhisarspor'un ardından lige veda eden diğer takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor oldu.
Bursaspor, son haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen Erzurumspor ve Akhisarspor ile birlikte küme düşen 3. takım oldu.
2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.