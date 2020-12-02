TFF 1. Lig’in 12. haftasında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasında bugüne kadar 4’ü resmi 1’i de hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 karşılaşma oynandı. 2016’dan günümüze uzanan rekabette Bursaspor, rakibine büyük üstünlük kurdu. Yeşil-beyazlı takım, 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bursaspor’un attığı 9 gole, Ümraniyespor 3 kez fileleri havalandırarak cevap verdi.

Bu arada geçen sezon oynanan iki maçta da kırmızı karta maruz kalan yeşil beyazlı takım, mücadeleleri 10 kişi tamamladı.