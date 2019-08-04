Bursaspor-Ümraniyespor maçında anlamlı uygulama

AFYONKARAHİSAR,(DHA) -

Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan hazırlık maçını 100 çocuk tribünden izledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor, ikinci maçında Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Akşehir’de oynanan maçı LÖSEV, Otizmli, Down Sendromlu ve Korunmaya Muhtaç yaklaşık 100 çocuk tribünden takip etti. Karşılaşmayı Ümraniyespor 3 - 1 kazanırken İstanbul temsilcisinin gollerini 16’ncı dakikada Gimbert, 46’ncı dakikada Gomis ve 69’uncu dakikada Lazar kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 37'nci dakikada Umut Meraş’dan geldi.

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