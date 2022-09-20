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Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak

Bursaspor, 28 Eylül’de Boyabat 1868’le oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakasının Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda devam eden bakım çalışmaları sebebiyle Karacabey’de oynama kararı aldıklarını açıkladı.

20 Eylül 2022, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’ndaki Boyabat 1868 Spor karşılaşmamız Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda devam eden zemin çalışmaları nedeniyle Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda 28 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHA

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