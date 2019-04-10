Bursaspor, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Nisan 2019, Çarşamba 17:48
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Bursaspor, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

AA


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