Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

AA



