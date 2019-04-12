Bursaspor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Bursaspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi veriyor. Yeşil-Beyazlı takım sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Ayrıca yeşil-beyazlı takımın yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal ilk kez takımın başında sahaya çıktı. Trabzonspor ise yakaladığı çıkışı bu maçta da devam ettirmek istiyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI...

7. dakikada Olcay’ın sağ kanattan ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

14. dakikada Sosa’nın ortasında Yusuf’un kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarıya gitti.

19. dakikada Yusuf’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Nwakaeme’nin kafa vuruşunda top direkten oyun alınana geri döndü.

26. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf uygun durumdaki Sakho’ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunu Uğurcan çıkarttı. Dönen topta Tunay’ın vuruşunu Ibanez son anda kale çizgisinden kafayla kornere gönderdi.

33. dakikada Olcay’ın sağ kanattan ortaladığı topta Nwakaeme’nin kafa vuruşu direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan az farkla auta gitti.

40. dakikada Yusuf’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan Hüseyin’in yakın mesafeden kafa vuruşu yerden sekerek direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

69. dakikada Abdülkadir Ömür, ceza sahası dışından inanılmaz bir gol attı ve Trabzonspor deplasmanda öne geçti. 0-1

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MAÇTAN NOTLAR

Zorlu mücadelede öncesinde Bursaspor cephesinde sürprizler yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin son gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan kaleci Muhammed Şengezer kadroda yer almadı. Şengezer'in yokluğunda teknik direktör Mesut Bakkal, kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti. Ayrıca hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara katılamayan Abdullahi Shehu ve hafta içerisinde sakatlığı bulunan Umut Meraş ise kadroda yer aldı.

Bursaspor, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı: Okan Kocuk - Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho.

PEREIRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da ise teknik direktör Ünal Karaman son olarak oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden yalnızca mecburi olarak bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kamil Ahmet'in yerine savunmanın sağında Joao Pereira'yı görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Onazi ve Filip Novak da kadroda yer almadı.

Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Joao Pereira, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban.

CAN BARTU UNUTULMADI

Dün hayata gözlerini yuman Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu Bursaspor Trabzonspor maçı öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde Bartu için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan minikler, Türk polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet güçlerinin kıyafetleriyle seremonide yer aldı.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bursaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye tribünler ilgi gösterdi. Maç için satışa çıkardığı biletlerden Bursaspor beklediği ilgiyi görememesine karşın, kombineli yeşil beyazlı taraftarlar tribünlerde yer aldı. Maçı 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan tribünlerdeki boşluklar da dikkat çekti. Özellikle maraton tribünlerinin bir bölümü ve TOFAŞ tribününde geniş boşluklar görüldü. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Her iki takımın taraftarı da birbirlerine yönelik tezahüratlarda bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dostluk rüzgarları esti. Ayrıca bordo mavili taraftarlar, kafileyi otelden çıkışında maça yoğun sevgi gösterileriyle uğurladı.

BURSASPOR BASKETBOL TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu erken ilan ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursaspor Basketbol takımı sahaya indi. Bursaspor Basketbol takımının oyuncuları ve teknik heyeti, maç öncesinde hep birlikte tribünleri dolaşarak selamladı. Yeşil beyazlı taraftarların da takıma ilgisi ve tezahüratı yoğun olurken, aynı zamanda oyuncular taraftara üçlü çektirerek keyifli anlar yaşadı.

MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI

Bursaspor'un hafta içerisinde anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar takımı emanet ettiği Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yeşil beyazlı ekibin başında görev alıyor. Deneyimli çalıştırıcıya tribünler yoğun ilgi gösterirken, Mesut Bakkal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Mesut Bakkal, bu sezona Aytemiz Alanyaspor'un başında başlarken, 11'inci hafta sonrası görevden ayrılmıştı.