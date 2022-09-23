Bursaspor, tozluk sponsorluğundan 125 bin TL kazandı

Bursaspor Kulübü, tozluk sponsorluğu konusunda Aroma ile anlaşmaya vardı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan lansmana Başkan Ömer Furkan Banaz ve Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp katıldı. “Tribünlerde çok emeği olan Raif Balkan abimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Banaz, “Forma ve şort sponsorlarımızdan sonra tozlukla alakalı olan süreci de tamamladık. Bursaspor’a her ortamda destek veren roma firmasına çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında ikili görüşmelerimizde bazı kırgınlıklar olsa da bizleri üzmeyip bu sürecin içinde oldukları için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Ömer Furkan Banaz, Bursaspor’un kasasına bu anlaşmadan 125 bin TL+KDV geliri gireceğini belirtti.

Bursaspor’un Amed Sportif Faaliyetler maçı TRT Kurdi’de

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, pazar günü oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçının TRT Kurdi’den yayınlanacağını açıkladı. Banaz, “15 gündür gündemimizde olan konu. Birçok konuda irtibatlarımız oldu. Ev sahibi takımla irtibat kurduk. Karşılıklı belli bir seviyeye geldik. Bu süre zarfında bize TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de desteklerini hissettik. TRT Kurdi’de maç yayını gerçekleşecek. Taraftarımıza hayırlı olsun” dedi.

İHA