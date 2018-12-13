Yeşil-beyazlılar, yarın Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 2 maç üst üste kazandıktan sonra geçen hafta Antalyaspor’a sahasında mağlup olan timsah, yeniden çıkış arıyor.

Süper Lig’de 35. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 mücadele 14 galibiyet alan Bursaspor, 12 kez de rakibine boyun eğdi. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Titi ve Umut eski takımlarına karşı mücadele edecek

Öte yandan Göztepe’nin savunma oyuncusu Titi ile Bursaspor’un golcüsü Umut Nayir eski takımlarına karşı rakip olacak. Geçen sezon yeşil-beyazlı takım ile 36 resmi maça çıkan Titi, sezon başında Göztepe’ye transfer olmuştu. Umut Nayir ise, 2016-2017 sezonunda Göztepe forması giyerek, takımının Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

İHA