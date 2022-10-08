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Bursaspor, tesislerinde kampa girdi

Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

08 Ekim 2022, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Bursaspor, tesislerinde kampa girdi

TFF 2. Lig’in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.





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