Spor Toto 1’inci Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor , sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, galip gelmeleri gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını belirtti ve “İlk yarısını iyi oynadık. Oyunu kopartmamız gerekiyordu. Sonuç almalıydık. İkinci yarı rakip oyuna ortak oldu. Yine pozisyonlar bulduk ama iyi çıkışlar yapamadık. Galip gelmemiz gerekiyordu ama olmadı." diye konuştu.

Taraftarın tepkisi ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Seyircinin tepkisi olacaktır. Seyircinin tepkisi ile hocalar değişmez. Bunların mercileri var. Burada seyirci karar merci değil.” Tim Matavz’ın kredisinin her futbolcu kadar olduğunu dile getiren Özcan Bizati, 78’e kadar oyuncu değiştirmemesiyle ilgili ise, “İyi giden bir takım vardı. Hangi oyuncu hangisiyle değişecek sıkıntı yaşıyorsunuz. Katkı verecek oyuncu girmesi lazım. Katkı verecek oyuncunun sahadaki oyuncudan fazla olacağına inansam daha önce değişiklik yapardım" ifadelerini kullandı. (İHA)



