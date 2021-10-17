Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: Daha çok sevineceğiz

Özcan Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftalık çalışma sürecinde oyun karakteri ortaya koymaya çalıştıklarını ve bunun da meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. Bunun devamını getirmeyi hedeflediklerini aktaran Bizati, "Bir galibiyetle her şey bitmiyor. Devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Coşku her şeyden önemli ama oyunumuzu geliştirmek gerekiyor. Bunları da yavaş yavaş yapacağız." diye konuştu.

Bizati, kendileri için kampın çok verimli geçtiğini ve iyi antrenmanlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğlenerek iş yapılmasından yanayım. Antrenmanların içinde yüksek tempo vardı. Antrenmanlarımız hep zevkli ve temposu yüksektir. Oyuncularımızın katılımları çok iyiydi. Böyle devam ettiği sürece Bursa şehri çok daha fazla sevinecek. Sabırlı olacağız, bir galibiyetle hiçbir şey bitmedi. Bazı oyuncuların sakatlık ve hastalıkları var. Benim için oynamayan değil sahadaki oyuncuların performansı daha önemlidir. Kamp sürecinde bu duruma geldik. Oyuncular taktiksel olarak bir şey istiyor ama fiziksel gücümüz yetmiyordu."

BURSA (AA)