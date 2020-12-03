Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er geçen sezonun gerisinde!

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, geçen sezon çalıştırdığı Kırşehir Belediyespor performansının bir benzerini, bu sezon yeşil beyazlı takımda yaşıyor. 40 yaşındaki teknik adam, 10 maç görev yaptığı Kırşehir’de, 14 puan toplarken, bu sezon Bursaspor’un başında da ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmada 14 puan toplamış ancak geçen haftaki Altay mağlubiyeti ile birlikte maç başına puan ortalaması 1,40’tan 1,27’ye düşmüştü. Mustafa Er, yarın oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşmasından 3 puanla ayrılıp hem Bursaspor’u üst sıralara tırmandırmak hem de puan ortalaması olarak kariyer rekoru kırmak istiyor.

Barış Yalım / BURSA (İHA)