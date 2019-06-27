Bursaspor taraftarını kızdıran transfer

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 38 puanla 15. sırada tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılı ekip, Ankaragücü'nün 24 yaşındaki sağ beki Cebrail Karayel ile anlaşmaya vardı. Bu transfer girişiminin ardından Ankaragücü ve Bursaspor taraftarı sosyal medya üzerinden Cebrail'e tepki gösterdi.

Bursaspor taraftarından büyük tepki

Süper Lig'de küme düşme hattı alev almış ve ligin son haftasına Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe küme düşme hattında girmişti. Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olurken, Göztepe evinde Ankaragücü ile karşılaşmıştı.

Kritik maç 1-1 devam ederken Sarı-kırmızılı takımın kullandığı serbest vuruşta top, barajdaki Cebrail Karayel'in eline çarptı. Göztepelilerin yoğun itirazı üzerine hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Deniz Kadah'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan Göztepe, ligde kalırken, Bursaspor ise 2-1 Yeni Malatya'yı yenmesine rağmen küme düştü. Ankaragücü, Göztepe'den puan alamayınca kardeş takımı Bursaspor'un küme düşmesini engelleyememişti. Penaltı pozisyonunun baş kahramanı olan Cebrail'in Göztepe ile anlaşmak üzere olması ise Bursaspor taraftarını çıldırttı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)



