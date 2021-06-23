Bursaspor taraftarından yönetime destek

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor 'un taraftar grubu Teksas, yayımladığı açıklama ile yönetime destek vererek, "Biz, ne tüm söylemlerini yutup kulübünü sermayeye peşkeş çekenlere benzeriz, ne de içi boşaltılmış, neredeyse şehirdeki tüm güç odaklarının sırt döndüğü kulübümüzü ayağa kaldırmak için bu ağır yükün altına giren genç yönetimimizi yalnız bırakırız. Bizim temel iki kriterimiz vardır; sportif başarı ve mali şeffaflık, dürüstlük. Bu yolda gidenlerle, yolda kazaya da varız" ifadelerine yer verdi.

Bursaspor Kulübü yönetiminin lideri ve 2. Başkanı Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la İstanbul'da görüşerek, Bursaspor'dan alacağı olan 2 milyon lirayı sildiğini bildirmesine tepki olarak taraftar grubu Teksas'ın sosyal medya hesabından, "Özrü kabul edilmeyecek hatalar o yetkinizi elinizden alır. Bursaspor'u bu bilinçle yönetim!" paylaşımı yapıldı.

Teksas'ın bu paylaşımına ve gelen tepkilere yanıt veren Emin Adanur, "Peki güzel kardeşlerim, kusura bakmayın lütfen biz muhtemelen sizin gözünüzde bu bilincin dışına çıktık. Seçilmeden önce de hep bahsetmiştik, insanların korkup uzaklaştığı bir Bursaspor değil, severek-saygı duyarak andığı bir Bursaspor markası olacağız diye. Bunun yolu da maalesef kavga ederek olmuyor.. Evet arkadaşlar, konuşacak o kadar çok şey var ki ama susmak en güzeli. Sizin bizim yetkimizi elimizden almanıza gerek yok, biz yarın sabah gerekeni yapar size teslim ederiz. Bugüne kadar tarafımızca yapılan her şey de bağış olarak kalır, ben 30 yaşına kadar aileme ve arkadaşlarıma mahcup olmadım, bu işler bize göre değil, biz Bursa'da yaşıyoruz ve bu tarz söylemlerle ailemi muhatap edemem, hadi eyvallah" ifadesini kullandı.

Adanur'un sözlerinin ardından birçok yeşil beyazlı taraftar, Adanur'a desteğini gösterirken Teksas'ın sosyal medya hesabından paylaşım kaldırıldı.

Konu ile ilgili olarak taraftar grubu Teksas tarafından bugün kamuoyuna açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Bursasporlular,

Dün (26.06.2021) gece saatlerinde, derneğimiz sosyal medya hesabından, dernek yönetimimiz ve tribün liderlerimizden habersiz biçimde bir paylaşım yapılmış olup, bu olayın kısa sürede fark edilmesini takiben, yine kısa süre içerisinde ilgili paylaşım silinmiştir. Kulübümüzün içinden geçtiği zorlu süreçte, irili/ufaklı farketmeksizin; bu tür kriz doğurabilecek hareketlerden uzak durulması hayati önem taşımaktadır.

Bilinmelidir ki; 1963'ten bu yana süren mücadelemizde, kimseden duruş dersi alacak değiliz. Biz, ne tüm söylemlerini yutup kulübünü sermayeye peşkeş çekenlere benzeriz, ne de içi boşaltılmış, neredeyse şehirdeki tüm güç odaklarının sırt döndüğü kulübümüzü ayağa kaldırmak için bu ağır yükün altına giren genç yönetimimizi yalnız bırakırız. Bizim temel iki kriterimiz vardır; sportif başarı ve mali şeffaflık, dürüstlük. Bu yolda gidenlerle, yolda kazaya da varız.

Hep söylediğimiz gibi; bu bir kurtuluş savaşıdır. Başkanımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, tüm taraftarlarımızla, esnafımızla, iş dünyamızla, yerel medyamızla, gencimizle-yaşlımızla; kol kola kulübümüzü bu çukurdan çıkaracağız. Gerekiyorsa hiç susmadığımız kadar susmaya da, hiç bağırmadığımız kadar bağırmaya da hazırız. Aksine niyeti olanlar, aramızdan ayrılsınlar; içine, şanlı, şerefli, 58 yıl sığacak büyük bir mezar kazsınlar. Kaldığımız yerden devam."

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