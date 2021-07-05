Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor

14 Mart 2020 tarihinde TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28'inci haftasında Beypiliç Boluspor'u konuk ettiği maçla birlikte seyircisiz sürece başlayan Bursa temsilcisi, ligde 25 iç saha maçına çıktı. Bu mücadelelerin 11'ini kazanan yeşil-beyazlılar, 9 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Seyircisiz süreçte tüm yenilgilerini, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda alan Bursaspor , 5 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi böylelikle; pandemi sürecinde iç sahada 24 maçın 14’ünde puanlar kaybetmiş oldu.

Buna karşın; Bursaspor, taraftarının tribünlerde yer aldığı TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28’inci haftasına dek, iç sahada başarılı bir görüntü çizdi. Bu süreçte lig ve kupada toplam 14 maça çıktı. Bu mücadelelerin 9’undan galibiyet ile ayrılan Bursa temsilcisi, yalnızca 5 maçta puan kaybetti. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursa ekibinin, seyircisinin tribünlerde olduğu anlarda iç sahadaki puanlar kazanma yüzdesini yüksek tutması dikkat çekti.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)