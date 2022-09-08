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Bursaspor, taktik idmanı yaptı

Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bu akşam saatlerinde taktik antrenman gerçekleştirdi.

08 Eylül 2022, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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Bursaspor, taktik idmanı yaptı

TFF 2. Lig’in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, şut organizasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. (İHA)

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