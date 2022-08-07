Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor , Afyon kampının 6. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Hazırlık maçı programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor'un, hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlıları yarın akşam saat 19.00'da Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos Perşembe günü Karadeniz ekibi Orduspor 1967’le mücadele edecek olan Bursaspor, kampın son maçına 14 Ağustos Pazar günü çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan yeşil-beyazlılar, ertesi gün sabah yapacağı idmanın ardından kampı noktalayacak.

İHA